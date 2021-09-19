Николас Кейдж не станет смотреть фильм, в котором играет самого себя

Николас Кейдж сыграл огромное количество ролей, но в новом фильме Тома Гормикэна “Невыносимая тяжесть огромного таланта”, премьера которого состоится в апреле 2022 года, он сыграл самого себя.

По сюжету фильма, герой Кейджа тяжело переживает утрату былой славы и старается получить главную роль в новой картине Тарантино. У него большие долги и сложные взаимоотношения с дочкой-подростком, которые никак не удается наладить. На вечеринке, устроенной в честь дня рождения своего очень состоятельного поклонника, актер получает в подарок миллион долларов. Вместо того, чтобы решить свои денежные проблемы, герой Кейджа поневоле втягивается в криминальные дела и оказывается завербованным ЦРУ.

Сам же Николас Кейдж отрицает свое даже отдаленное сходство с персонажем, которого создал Том Гормикэн. По словам актера, он вовсе не такой невротик, как его герой. Хотя он не понаслышке знаком с финансовыми проблемами и многомилионными долгами. Выход в прокат картины “невыносимая тяжесть огромного таланта” переносился уже несколько раз. Новая дата мировой премьеры – 22 апреля 2022 года.

Источник: www.soyuz.ru