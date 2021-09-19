В Дели разработано устройство для получения энергии из капель дождя

Сотрудники Индийского технологического института (Indian Institute of Technology), расположенного в Дели, изобрели способ получения электроэнергии из падающих капель воды, водных потоков и даже океанических волн. Энергия получается на основе «трибоэлектрического эффекта» и «электростатической индукции».

Разработанный учеными механизм получил название «Трибоэлектрический наногенератор с интерфейсом жидкость-твердое тело». Состоит данное устройство из контактных электродов и нанокомпозитных полимеров. Данный наногенератор вырабатывает энергию, которой может хватить для поддержания работоспособности электронных устройств, таких как часы, шагомер, различные мелкие приборы и т.д. Принцип действия данного устройства опирается на генерирование электрических зарядов во время трения поверхностей, как во время трения частей одежды. Данное изобретение позволяет получать значительно более количество энергии в сравнении с традиционно используемыми методами, такими как пьезоэлектричество.

Нирадж Кхаре, профессор физического факультета данного института, со своей командой трудились над получением электроэнергии из механических вибраций, которая обычно безвозвратно теряются. Запатентованный ими сегнетоэлектрический полимер позволяет собирать подобную энергию и сохранять для дальнейшего использования. Только сейчас появилась возможность использовать данную альтернативу на практике. Ученые провели изучение возможности получения электроэнергии при соприкосновении капель воды и твердой поверхности. Ими доказано, что капли соленой воды вырабатывают большее количество энергии.

Источник: terrnews.com