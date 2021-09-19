Политтехнолог Белковский назвал наиболее вероятного преемника Путина

Президент России Владимир Путин может сменить сферу деятельности после ухода с должности главы государства, в которой он проработал, в общей сложности – 17 лет. Известный российский политтехнолог, публицист Станислав Белковский предполагает, что российский лидер займется искусством.

Белковский прогнозирует, что Путин может вовсе завершить политическую карьеру и возглавить Государственный Эрмитаж, которым в настоящее время руководит его давний товарищ – российский историк-востоковед Михаил Пиотровский. При этом эксперт считает, что сам Пиотровский вполне может стать преемником российского лидера после окончания президентского срока.

По словам политтехнолога, истории известны случаи, когда пост главы государства занимали деятели искусства. К примеру, 31 августа 2021 года президентом Эстонии был избран Алар Карис, который прежде являлся директором Эстонского национального музея.

Размышляя о дальнейшей судьбе Владимира Путина на пенсии, Станислав Белковский также допустил, что действующий глава государства останется в Кремле, куда и переедет “Эрмитаж”. Белковский пояснил, что Путин уже сейчас пробует себя в новой стезе. В текущем месяце во Франции пройдет знаменитая выставка картин из коллекции братьев Морозовых, организаторы которой признаются, что именно российский президент помог провести ее в 2016 году.