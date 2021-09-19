На выборах в Госдуму в Донбассе дистанционно проголосовали около 150 тыс. человек

Около 150 тыс. жителей Донбасса с российскими паспортами приняли участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах в Госдуму, сообщил председатель комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека Кирилл Вышинский.

«Понятно, что какие-то цифры можно называть только приблизительно в силу того, что какая-то часть людей, живущих в ДНР и ЛНР и получивших паспорта [России], раньше уже имела регистрацию на территории РФ и принимала участие в выборах, имея возможность голосовать не только за федеральные партийные списки, но и за местных кандидатов. Но вот по той информации, которую предоставляет ЦИК, ее можно получить эмпирическим путем», – отметил он на брифинге в Общественной палате России, передает ТАСС.

По его словам, на 15:45 проголосовало больше 150 тыс. человек. «Повторюсь, эта цифра очень примерная, показывает, как дистанционно голосовал Донбасс», – добавил Вышинский.

17 сентября на Украине приняли решение ввести санкции в отношении организаторов голосования на выборах в Госдуму в Крыму и Донбассе.

Ранее глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев назвал истерией санкции Украины в отношении организаторов голосования в республике. Накануне вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков сообщил о комичном решении Украины ввести санкции за проведение выборов в Госдуму на территории России.