Памфилова заявила о беспрецедентных кибератаках на сайт ЦИК в ходе голосования

В ходе нынешних выборов Центризбирком столкнулся с небывало мощными кибератаками на свой сайт, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

«У нас сейчас, действительно, такие атаки идут мощные на сайт. Это просто катастрофа. У нас такого никогда не было», – сказала она в ходе обсуждения в Общественном штабе Москвы по наблюдению за выборами, передает ТАСС.

Памфилова уточнила, что такие атаки осуществляются в том числе из США (50%), Германии (25%), РФ (10%) и Китая (5%).

Напомним, что следственный комитет инициировал проверку по факту кибератак из-за границы на системы онлайн-голосования по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина. Все сервисы «Единой России» в первый день голосования подверглись атакам, однако атаки не нанесли ущерб и были отражены.

Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционно, согласно решению Центризбиркома России, могут голосовать избиратели в Москве, а также еще в шести регионах – Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.