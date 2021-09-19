В Вологодской области в ДТП с двумя автомобилями пострадали четыре человека

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19.09.2021, 17:08, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВ результате столкновения двух автомобилей в Вологодской области пострадали четыре человека, в том числе шестилетний ребенок, сообщили в пресс-службе УМВД по области.

«Сегодня около 12:50 мск в Грязовецком районе на 38-м километре автодороги Вологда – Ростилово произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной версии, женщина 1991 года рождения, управляя автомобилем Lada Granta, выполняя обгон, выехала на встречную полосу и совершила столкновение с автомобилем  Mitsubishi Lancer», – пояснили в пресс-службе, передает ТАСС.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали оба водителя, пассажирка Mitsubishi 1997 года рождения и мальчик шести лет, находившийся в детском удерживающем устройстве в салоне Lada.

В пресс-службе также отметили, что после столкновения Lada съехала в кювет и опрокинулась. Пострадавшие взрослые доставлены в медучреждение города Грязовца, мальчик – в медучреждение Вологды. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее в результате падения автомобиля с горы на Южном берегу Крыма пострадали четыре человека.



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