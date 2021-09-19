Комментарии друзей: почему парни редко загружают фото подруг в соцсети

Взаимоотношения с парнями не так просты, как этого бы хотелось. Причем причины возникающих недопониманий и сложностей зачастую кроются в очень простых вещах. Например, девушки нередко расстраиваются из-за того, что парни не делятся совместными фотоснимками в социальных сетях.

Действительно, далеко не каждый парень стремится выложить в социальных сетях фотографии своей подруги, более того, многие даже не меняют статус, вступив в отношения. Конечно же, большинству девушек такое поведение непонятно, некоторые даже считают, что парни их стыдятся. Но на самом деле причины скрытности молодых людей совершенно не связаны непосредственно с девушками.

Причина первая: комментарии со стороны приятелей

Мужской круг дружбы устроен совсем не так, как женский. Парни часто опасаются насмешек со стороны приятелей, их язвительных комментариев, издевок или же попыток «взять на слабо». Особенно актуальна такая причина скрытности для юношей, еще не ставших самостоятельными и взрослыми.

Причем опасаются парни вовсе не язвительных высказываний в адрес девушки. Зачастую они боятся насмешек над собой со стороны приятелей, например, опасаются того, что их станут дразнить или обвинять в том, что они «променяли» мужскую дружбу на отношения с женщиной.

Причина вторая: суеверия, плохая примета

Как это ни странно, но большинство парней весьма суеверны и крайне серьезно относятся к всевозможным приметам. А, как известно, существует поверье о том, что публичная демонстрация совместных фотоснимков или нарисованных изображений еще не вступивших в брак людей ведет к их расставанию. Именно по этой причине в старину никогда не заказывали совместные портреты помолвленных.

Конечно же, старые суеверия перешли и на отношение к публикациям в социальных сетях. Многие молодые люди уверены в том, что демонстрация совместных фотографий или же портретов любимой девушки – это плохая примета. Согласно суеверию, если пара и не расстанется, то ссорится и конфликтовать между собой молодые люди станут очень часто.

Причина третья: страх неверности

Немало молодых людей редко загружают фотографии своих подруг в социальные сети из-за страха неверности. Парни часто настолько не уверены в себе, что полагают, будто их красавицы-подруги непременно им изменят, как только получат внимание со стороны.

Особенно парни опасаются собственных приятелей. Многие не делятся совместными фотографиями или снимками подруг, не меняют свой статус в сетях, поскольку не хотят привлекать внимание приятелей к своей избраннице. Как правило, подобным образом поступают те молодые люди, которые уже пережили неприятные моменты, связанные с неверностью своих подруг. И просто не хочется вновь пережить болезненный момент предательства, разрушения дружбы и прекращения отношений.

Причина четвертая: застенчивость

Эта разновидность мотивации схожа с боязнью язвительных комментариев со стороны приятелей. Молодые люди не спешат выкладывать на своих страницах в сетях совместные фотографии по причине страха перед реакцией других людей и в первую очередь своих друзей.

Стесняются парни, как правило, собственного вида на фотоснимках. Им кажется, что в кадре они смотрятся плохо и кто-то непременно обратит на этот факт внимание девушки. Обычно молодые люди, переживающие из-за собственной фотогеничности, в принципе не любят сниматься, стараются не попадать в кадр.

Причина пятая: особенности характера

Согласно известной поговорке, «счастье любит тишину». Далеко не все люди склонны выставлять свою личную жизнь напоказ, многие, наоборот, предпочитают избегать публичности.

Помимо особенностей характера, отсутствие желания делиться совместными фотографиями или портретами подруг бывает обусловлено еще и весьма объективными причинами. Например, если молодой человек работает в полиции или в аналогичной организации, то он не понаслышке знает о том, как опасно выкладывать на всеобщее обозрение личные фотографии.