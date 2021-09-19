 

Налоговый комитет Рады исключил из законопроекта №5600 акциз на “зеленую” энергию – Железняк

19.09.2021, 16:58, Новости дня
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“Из №5600 убрали норму об акцизе с “зеленой” энергетики. Комитет поддержал почти единогласно”, – написал Железняк.

Эта норма предполагала введение для электроэнергии из возобновляемых источников акциза в размере 3,2%.

https://www.facebook.com/zheleznyak.y/posts/2960871857505629

Контекст:

Законопроект №5600 был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня, его инициатором выступил Кабинет Министров. Законопроект предполагает повышение налогов фактически во всех сферах экономики.

Документ разрабатывало Министерство финансов. Правительство одобрило его на заседании 12 мая. В Кабмине считают, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что нововведения коснутся только крупного бизнеса и не затронут общегосударственных налогов для граждан, а также малого и среднего бизнеса.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) раскритиковало законопроект, в ведомстве отметили, что он содержит коррупционные факторы и ряд других нарушений, поэтому должен быть существенно доработан. Вывод экспертизы НАПК опубликовало на своем сайте 8 июня.

1 июля Рада приняла законопроект в первом чтении.

Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата в Украине и Союз украинских предпринимателей назвали этот законопроект “попыткой сойти с пути цивилизованного развития экономики”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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