 

Англия ослабит правила въезда для привитых от коронавируса украинцев

19.09.2021, 16:58, Новости дня
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В частности, с 4.00 22 сентября восемь стран будут исключены из “красного” списка. Это Турция, Пакистан, Мальдивы, Египет, Шри-Ланка, Кения, Оман и Бангладеш.

Кроме того, с 4 октября нынешняя система, которая относит страны к “красному”, “желтому” и “зеленому” уровню эпидопасности, будет отменена. Вместо нее останется только “красный” и “зеленый” списки. 

Невакцинированные пассажиры из стран, не относящихся к “красной” зоне, должны будут сдавать ПЦР-тест перед вылетом, а также второй и восьмой день по прибытию в Англию. Также они должны будут уйти на десятидневный карантин.

А путешественникам, которые полностью привились одобренными в Великобритании препаратами (Moderna, AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Jonhson & Jonhson), не нужно будет проходить тест на коронавирус перед вылетом для поездки в Англию из стран, не включенных в “красный” список. Кроме того, ПЦР-тест на второй день они смогут заменить на более дешевый тест.

Украина на данный момент находится в “желтом” списке Великобритании. После 4 октября она станет “зеленой”.

Изменения коснутся только Англии – правительство Шотландии уже объявило, что страна не будет следовать за Англией в отмене требования для людей, прошедших полную вакцинацию, сообщает Sky News.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В Великобритании, по данным правительства, подтвердили 7,4 млн случаев COVID-19, 135 тыс. человек умерли. Первую прививку от коронавируса получили 48,5 млн человек, две – 44,4 млн при населении в 66,7 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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