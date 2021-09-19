 

Рейтинг Джо Байдена вырос на 10% после появления билбордов в Пенсильвании

19.09.2021, 16:51, Разное
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После того, как бывший сенатор от Пенсельвании Скотт Вагнер разместил в своём штате билборды с изображением Джо Байдена в образе боевика террористической организации Талибан (запрещена в РФ), рейтинг президента вырос в среднем на 10%. Президента стали активнее поддерживать жители мусульманских кварталов и трудовые мигранты.

По данным независимых соцопросов, рейтинг узнаваемости и одобрения Байдена среди исламского большинства пяти городов штата значительно вырос. Мигранты поддерживают его гуманитарные акции в Афганистане, в том числе и нанесение ракетных ударов по разносчику воды в Кабуле. Более 50% опрошенных жителей шариатских кварталов заявили, что только благодаря действиям администрации президента они смогли получить американское гражданство. А 27% заявили, что одобряют передачу оружия, боевых машин и авиатехники движению «Талибан». По их мнению, такие меры помогут делу мирового джихада.

«Когда Байден пришёл к власти, я боялся. Обама разбомбил Ливию, Буш разбомбил Ирак, Клинтон разбомбил Косово, и так далее. Каждый американский президент делал что-то против исламских стран. Байден первый правитель США за долгое время, который всеми силами поддерживает дело великого джихада и помогает талибам. Дай Аллах, он просидит у власти ещё 10 лет, чтобы мы смогли восстановить утерянные позиции», – считает житель Пенсельвании Джон аль-Махаракши.

Противники Байдена потребовали немедленно снять билборды и обвинили экс-сенатора в связях с российской ЧВК «Вагнер».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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