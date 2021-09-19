Эксперты прогнозируют выход сразу двух версий смартфона Realme GT Neo2

Во время презентации, которая должна состояться 22 сентября, компания Realme может представить сразу две новые версии смартфона GT Neo2, полагают эксперты. На сегодня известно, что в конструкции устройства будет использована платформа Qualcomm.

При этом производитель установит на смартфон процессор Snapdragon 870, содержащий восемь ядер. Если же действительно будет представлена и вторая версия, то она получит другой процессор – Dimensity 1200.

В обоих случаях питание устройств обеспечит аккумулятор емкостью 5000 мАч. К нему прилагается быстрое зарядное устройство мощностью 65 Вт. Ожидается, что оно сможет заряжать батарею всего за 36 минут. Разработчик также обеспечит поддержку сетей 5G.