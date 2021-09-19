Эксперты прогнозируют выход сразу двух версий смартфона Realme GT Neo2
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Во время презентации, которая должна состояться 22 сентября, компания Realme может представить сразу две новые версии смартфона GT Neo2, полагают эксперты. На сегодня известно, что в конструкции устройства будет использована платформа Qualcomm.
При этом производитель установит на смартфон процессор Snapdragon 870, содержащий восемь ядер. Если же действительно будет представлена и вторая версия, то она получит другой процессор – Dimensity 1200.
В обоих случаях питание устройств обеспечит аккумулятор емкостью 5000 мАч. К нему прилагается быстрое зарядное устройство мощностью 65 Вт. Ожидается, что оно сможет заряжать батарею всего за 36 минут. Разработчик также обеспечит поддержку сетей 5G.
Смотреть комментарии → Комментариев нет