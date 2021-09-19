 

Эксперты прогнозируют выход сразу двух версий смартфона Realme GT Neo2

19.09.2021, 16:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Во время презентации, которая должна состояться 22 сентября, компания Realme может представить сразу две новые версии смартфона GT Neo2, полагают эксперты. На сегодня известно, что в конструкции устройства будет использована платформа Qualcomm.

При этом производитель установит на смартфон процессор Snapdragon 870, содержащий восемь ядер. Если же действительно будет представлена и вторая версия, то она получит другой процессор – Dimensity 1200.

В обоих случаях питание устройств обеспечит аккумулятор емкостью 5000 мАч. К нему прилагается быстрое зарядное устройство мощностью 65 Вт. Ожидается, что оно сможет заряжать батарею всего за 36 минут. Разработчик также обеспечит поддержку сетей 5G.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.10 / Кремль не увидел необходимости в новых мерах поддержки бизнеса

11.11 / Военная помощь Украине и поддержка в борьбе с коррупцией. Аслунд рассказал, какой может быть внешняя политика Байдена

06.10 / ВОЗ назвала процент заразившихся коронавирусом жителей Земли

08.10 / Новейший корвет «Алдар Цыденжапов» завершил первый этап заводских испытаний

23.09 / В список самых влиятельных людей Time вошли главный инфекционист США и глава ВОЗ

28.06 / В Польше будет второй тур президентских выборов – экзит-полл

13.07 / Абхазия назвала две даты открытия границы с Россией

27.10 / СП оценила новую модель расчета прожиточного минимума пенсионера

06.09 / Mercedes-Benz представила электрический полноприводный EQB

24.07 / Суд признал необоснованными претензии компании Viasat к SpaceX Starlink

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика