Смартфоны iPhone 13 вышли с большей на 11% емкостью батарей

В зависимости от модели, недавно представленные смартфоны iPhone 13 получили дополнительную емкость аккумуляторов от девяти с половиной почти до семнадцати мАч. В среднем показатель вырос на 11%, говорят специалисты. Однако для iPhone 12 Pro Max добавлено 18% емкости аккумулятора. Теперь она составляет 4353 мАч.

Традиционно самый скромный аккумулятор устанавливают в модели mini. Теперь у него 2406 мАч, чего вполне достаточно для длительной работы без подзарядки.

Вообще, производитель обещает более длительные периоды автономной работы. Однако за это пришлось заплатить дополнительным весом. Так, флагман теперь имеет массу 240 г. Также смартфоны стали немного толще, хотя на глаз это почти незаметно.