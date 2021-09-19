Появились новые подробности об умных часах Apple Watch Series 7

Инсайдеры, имеющие доступ к документации в компании Apple, опубликовали в сети очередную порцию информации об умных часах Watch Series 7.

Как оказалось, наручное устройства выйдет в разных вариантах. А частности, компания планирует представить увеличенную и уменьшенную версию корпуса, который, кстати, будет изготовлен из одного из трех металлов: алюминия, металла или нержавеющей стали. Таким образом, одна и та же модель умных часов может весить от 32 до 51,5 г.

Конструкция основана на платформе S7, которая по сравнению с S5 ускоряет работу гаджета на 20%. Также стало известно о 20 Гб памяти в основном накопителе и 18 часах автономной работы на одном заряде батареи. Динамик де стал звучать в полтора раза громче.