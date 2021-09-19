 

Появились новые подробности об умных часах Apple Watch Series 7

19.09.2021, 16:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Инсайдеры, имеющие доступ к документации в компании Apple, опубликовали в сети очередную порцию информации об умных часах Watch Series 7.

Как оказалось, наручное устройства выйдет в разных вариантах. А частности, компания планирует представить увеличенную и уменьшенную версию корпуса, который, кстати, будет изготовлен из одного из трех металлов: алюминия, металла или нержавеющей стали. Таким образом, одна и та же модель умных часов может весить от 32 до 51,5 г.

Конструкция основана на платформе S7, которая по сравнению с S5 ускоряет работу гаджета на 20%. Также стало известно о 20 Гб памяти в основном накопителе и 18 часах автономной работы на одном заряде батареи. Динамик де стал звучать в полтора раза громче.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.06 / В Украину незаконно залетел самолет из Румынии, его задержали возле Бердичева – ГПСУ

25.04 / В Минобороны раскрыли число вакцинированных военнослужащих

28.08 / Меркель выступила за завершение «Северного потока – 2»

03.07 / В Узбекистане ограничили работу “ВКонтакте”, Twitter и TikTok

09.06 / BMW представила обновленные кроссоверы BMW X3 и BMW X4 2022 года

11.12 / Эксперт объяснил предложение Грузии создать «Кавказскую платформу»

09.02 / Вагенкнехт призвала правительство ФРГ сменить стратегию борьбы с коронавирусом

14.06 / Кроссовер Toyota Crown Kluger скоро поступит в продажу

02.11 / alyona alyona рассказала, сколько начала зарабатывать, став артисткой

07.07 / Представлен способ уменьшить видеофайлы вдвое без потери качества

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика