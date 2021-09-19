Эндокринолог рассказала, как согреться в морозы постоянно мерзнущим людям

Анастасия Тараско, врач-эндокринолог и сертифицированный тренер по здоровью, рассказала, как согреться в российские морозы. Постоянно мерзнущим людям стоит придерживаться всего нескольких рекомендаций, которые значительно облегчат жизнь.

Эндокринолог отметила, что в первую очередь больше всех мерзнут пожилые лица и больные на вегетативно-сосудистую дистонию. Это связано с плохим кровотоком, поэтому в первую очередь данной категории людей следует обратить внимание на утреннюю зарядку. Разминка поможет постоянно мерзнущим людям разогнать кровь, что улучшит её циркуляцию и повысить общую температуру тела. Не стоит забывать о теплой пище и напитках. Имбирный чай с лимоном и медом отлично согреет в холодный осенний вечер. В блюда можно добавить немного специй, которые также хорошо скажутся на организме. Не стоит забывать о продуктах, богатых на витамины A, C и E, которые не только помогут согреться, но и улучшат работу иммунной системы.

В сильные морозы можно делать самомассаж жесткой щеткой и использовать разогревающие мази после прогулки. Данные процедуры помогут согреться и расслабиться перед сном, который также немаловажен. В сутки человек должен отдыхать примерно 7-8 часов. При этом в помещении необходимо поддерживать температуру воздуха в пределах 20-22 градусов и влажность не более 50 процентов. Соблюдение элементарных рекомендаций позволит не только согреться в холодные осенние вечера, но и избежать болезни, что в сегодняшних реалиях весьма актуально.

Источник: vm.ru