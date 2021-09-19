Эксперт назвал разницу между вакцинами «Спутник V» и «Спутник Лайт»

РФ стала первой страной, разработавшей средство для прививки от коронавируса, им стал «Спутник V». Эксперт пояснил о разнице между самой популярной российской вакциной и ее облегченной версией «Спутник Лайт».

После начала пандемии коронавируса практически все страны мира стремятся разработать качественную программу борьбы с летальным заболеванием. Вместе с методиками предотвращения распространения COVID-19 и лекарствами создаются и вакцины для прививочной кампании. РФ стала первой страной, выпустившей собственную вакцину. До сих пор «Спутник V» остаётся одним из наиболее эффективных средств профилактики опасной инфекции. Вместе с ним была выпущена и его облегченная модификация, «Спутник Лайт», в которой есть ряд отличий от базового препарата.

Главврач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков пояснил СМИ, что оба средства имеют одинаковую фармакологическую составляющую. По сути, lite-вариант входит в «Спутник V» в качестве первого компонента. В обоих средствах иммунитет вырабатывается с использованием гена S-белка. Он, в свою очередь, внедрен в аденовирус 26 типа, который лишен способности размножаться. Благодаря этому «Спутник Лайт» обладает такой же результативностью, как и основная вакцина.

Причиной производства отдельного средства стали существующие противопоказания, которые могут сделать невозможным двукратную прививку. Так, уже переболевшие коронавирусом пациенты получают только один компонент. Второй компонент им в таком случае не нужен. Такая же ситуация и при ревакцинации ранее сделавших укол. Без облегченной версии средства базовая вакцина в ряде случаев была бы разделена, при этом второй ее компонент был бы ненужен и вследствие этого испорчен. Наличие в ассортименте медиков «Спутника Лайт», как отдельного фармпрепарата, позволяет учесть все нюансы состояния пациентов и пришедших на вакцинацию граждан.

Источник: ufatime.ru