Флагман Apple iPhone 13 mini завершит линейку компактных «яблочных» смартфонов

iPhone 13 mini станет последним компактным флагманом Apple. Он закончит линейку малогабаритных «яблочных» смартфонов, остальные девайсы будут иметь только большой экран.

Уже не первый год ходят слухи о прекращении выпуска компанией Apple малогабаритных смартфонов. На днях американский IT-гигант представил очередное поколение iPhone 13. В линейке традиционно оказалось четыре модели, базовая, Pro, Pro Max и iPhone 13 mini. В отличие от расширенных модификаций, он, вместе с базовой моделью, имеет 60-герцную частоту смены изображений. Кроме того, у него улучшена цветопередача и детализация, а также возможна съёмка видео в 4К ProRes.

Уже следующая генерация смартфонов от «яблочной» корпорации лишится малогабаритной модели. В 2022 году серия iPhone 14 будет включать только три аппарата. Стоит отметить, что нынешний мини-гаджет уже показал в некоторых сценариях большую автономность, чем iPhone 12 Pro Max. Также он способен проигрывать на протяжении 13 часов потоковое видео.

Предзаказы iPhone 13 начнутся уже через два дня, с 24 сентября линейка поступит на полки магазинов. На американском рынке компактную модель оценили в 700 долларов. Версию о том, что это устройство станет последним iPhone mini, подтверждает и информация специалистов по логистике.

Источник: www.ixbt.com