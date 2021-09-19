Флагман Apple iPhone 13 mini завершит линейку компактных «яблочных» смартфонов
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
iPhone 13 mini станет последним компактным флагманом Apple. Он закончит линейку малогабаритных «яблочных» смартфонов, остальные девайсы будут иметь только большой экран.
Уже не первый год ходят слухи о прекращении выпуска компанией Apple малогабаритных смартфонов. На днях американский IT-гигант представил очередное поколение iPhone 13. В линейке традиционно оказалось четыре модели, базовая, Pro, Pro Max и iPhone 13 mini. В отличие от расширенных модификаций, он, вместе с базовой моделью, имеет 60-герцную частоту смены изображений. Кроме того, у него улучшена цветопередача и детализация, а также возможна съёмка видео в 4К ProRes.
Уже следующая генерация смартфонов от «яблочной» корпорации лишится малогабаритной модели. В 2022 году серия iPhone 14 будет включать только три аппарата. Стоит отметить, что нынешний мини-гаджет уже показал в некоторых сценариях большую автономность, чем iPhone 12 Pro Max. Также он способен проигрывать на протяжении 13 часов потоковое видео.
Предзаказы iPhone 13 начнутся уже через два дня, с 24 сентября линейка поступит на полки магазинов. На американском рынке компактную модель оценили в 700 долларов. Версию о том, что это устройство станет последним iPhone mini, подтверждает и информация специалистов по логистике.
Источник: www.ixbt.com
Смотреть комментарии → Комментариев нет