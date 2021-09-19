Россия передала США материалы о вмешательстве в думские выборы

Россия передала в США материалы, подтверждающие претензии о вмешательстве в российские выборы, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Мы передавали материалы, полученные из Москвы», – приводит его слова РИА «Новости».

Он рассказал, что в материалах «речь шла о непотребной деятельности группы берлинского пациента (речь идет об отбывающем срок за хищение Алексее Навальном)».

«На различного рода ресурсах публикуются данные, которые подрывают возможности реализации нашими гражданами конституционного права для выполнения гражданского долга», – рассказал Антонов.

Дипломат отметил, что РФ заинтересована в прозрачности выборов, чтобы можно было установить легитимность Думы и отсутствие проблем на выборах.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров назвал достаточно серьезными данные о вмешательстве в российские выборы, которые были переданы послу США Джону Салливану.

10 сентября посол США Салливан прибыл в МИД РФ по вызову российского дипведомства. Дипломат в ходе встречи с замглавы МИД Сергеем Рябковым был уведомлен о неопровержимых доказательствах вмешательства американских IT-гигантов в российские выборы.