 

В Москве зафиксировали рекордную явку на электронное голосование

19.09.2021, 16:14, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВ Москве был побит рекорд явки на электронное голосование, проголосовали уже 93,3% жителей столицы.

«Побит рекорд явки на электронное голосование – 93,3% ранее зарегистрированных москвичей сделали свой выбор с помощью системы дистанционного голосования», – говорится в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году.

Ранее сообщалось, что общая явка на выборах в Госдуму составила 40,49%. Председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов сообщил, что общая явка на выборах в Госдуму с учетом онлайн-голосования к 20.00 мск субботы превысила 34,4%. 



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