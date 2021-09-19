 

Тренд бархатного сезона: как сделать модный матовый нейл-арт (советы и идеи)

19.09.2021, 16:08, Разное
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Пришла осень и прохладная погода, поэтому летние тенденции маникюра стоит оставить на следующий год и обратить свое внимание на осеннюю палитру, которая отличается более темными и насыщенными тонами. Нужно успеть попробовать все лучшие идеи маникюра в глубоких и сдержанных тонах. В этом году особой популярностью пользуется матовый нейл-арт. Вот несколько интересных способов, как можно оформить ногти.

«Голый» маникюр

Матовое оформление ногтей в нюдовом стиле актуально в любое время, независимо от сезона и тренда. Отличной идеей для осени является нюдовый дизайн с прозрачным покрытием и ярким стильным дополнением в виде желтого френча (на главном фото), который будет напоминать нам о лете.

Красный

Матовый красный маникюр, точно так же как и помада яркого и насыщенного цвета, является неизменным спутником всех красивых и стильных осенних луков.

С красивым бархатным финишным покрытием этот оттенок смотрится просто великолепно на любой длине и форме ногтевой пластины.

Синий

Эффектный синий матовый маникюр как никогда будет актуальным в сезоне осень-зима, так как этот цвет пользуется огромной популярностью на протяжении длительного времени.

Чтобы сделать нейл-арт еще более восхитительным, нужно добавить немного животных мотивов или же выбрать комбинированный дизайн, чтобы несколько разнообразить свой стиль.

Терракотовый

Осенью довольно большой популярностью пользуются теплые коричневые оттенки.

Маникюр, выполненный в красивом цвете опавших листьев, является идеальным решением для прохладной погоды.

Зеленый

Это популярный цвет на протяжении нескольких лет, который помогает сделать образ просто фантастическим. Однако в новом сезоне можно несколько разнообразить свой маникюр, выбрав яркие и эффектные оттенки зеленого.

Этот цвет отлично подойдет для коротких ногтей. Особенно эффектно зеленый цвет смотрится в матовом варианте, помогая подчеркнуть миниатюрность и красоту ногтевой пластины.

Разноцветный

Так как осенью характерны интересные и насыщенные оттенки, можно их передать на своих ногтях.

Стоит использовать для выполнения маникюра красивые цвета осенней палитры. Самый настоящий тренд осеннего сезона – яркий и разноцветный нейл-арт.

Черный

Не менее ярким и интересным конкурентом бордовому и красному цвету маникюра может стать черный матовый нейл-арт.

Однако чтобы он не выглядел слишком скучно, стоит его украсить при помощи белых полосок.

Многоцветный

Такой маникюр подразумевает выполнение на каждом ногте своего собственного рисунка.

Это просто идеальный вариант для тех, кто не может определиться с выбором подходящего для себя покрытия. Самое главное, что такой маникюр абсолютно не надоедает.

Цветной френч

Разноцветный френч является актуальным не только летом, но и осенью. Яркие огненные оттенки точно не дадут скучать серым дождливым днем.

Комбинированный

Это еще одно хорошее решение для тех, кто не может выбрать только один цвет лака.

Комбинированный дизайн выглядит очень красиво и стильно. Красный в сочетании с белым матовым лаком смотрится фантастически.



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