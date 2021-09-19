 

Лучшее время для употребления кофе: как усилить его пользу одной специей

19.09.2021, 16:08, Разное
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Начинать день с чашечки ароматного бодрящего напитка – это традиция всех кофеманов. Но нутрициологи предупреждают, что делать это натощак опасно для здоровья. Как уберечь желудочно-кишечный тракт от негативных последствий употребления кофе? Что добавить в напиток для усиления его пользы?

Комментарий нутрициолога

Специалист в области питания Ирина Лизун считает, что кофе стимулирует выработку желудочного сока, основным компонентом которого является соляная кислота.

Она начинает вырабатываться для переваривания пищи, которой в данный момент нет в желудке. Тогда агрессивная кислота начинает негативно воздействовать на слизистые органа. Поэтому возможно возникновение боли, дискомфорта или изжоги, особенно у людей с повышенной кислотностью и гастритом.

Правильный вариант

Лучше пить кофе тогда, когда в желудке уже есть пища, то есть после завтрака. Также можно заменить чашечкой кофе перекус в течение дня. Однако нельзя заменять этим напитком обед. Дело в том, что человеку днем обязательно нужно получить полноценную пищу. Перед сном и за 3-4 часа до отравления в постель тоже нельзя пить кофе, так как это напиток может вызвать тревожность и бессонницу. Вечером вообще лучше от него отказаться.

Важно понимать, что организм ежедневно нуждается в полноценном питании, при котором сбалансировано содержание всех необходимых человеку компонентов: белков, жиров и углеводов.

Результаты научных исследований

Медики на конгрессе Европейского общества кардиологии заявили, что употребление в день до трех чашек кофе помогает защититься от инсульта и заболеваний сердца, грозящих летальным исходом. Такие выводы сделаны на основе проведенных исследований.

Также исследователи рекомендуют добавлять в кофе корицу. Эта специя способствует снижению уровня холестерина и глюкозы, защищая людей от диабета 2 типа. Об этом говорится в результатах исследования, опубликованных в Diabetes Care. А исследование, которое опубликовано в журнале Nutrition, показало, что при регулярном употреблении корицы снижается артериальное давление.



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