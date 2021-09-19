20 сентября в Украину придет первый настоящий холод – синоптик

“С завтрашнего дня первый настоящий холод заходит в Украину. Циклон будет постепенно отступать, за ним будет втягиваться северными и северо-западными ветрами холодный воздух. 20 сентября в большинстве областей Украины днем ожидается всего +7…+13 °C! На востоке, юге, в Днепре с районами – еще теплее, +14… +19 °C, где-то может и выскочит до +20 °C”, – написала она.

В понедельник возможны дожди, но незначительные.

“В Киеве понедельник встретит нас облаками, районными небольшими дождями, вечером – порывистым ветром. Придет холод! Днем ожидается +10…+12 °C. Потеплеет в Украине ближе к следующим выходным!” – добавила Диденко.

https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/4891986207497985



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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