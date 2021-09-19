 

Фонд госимущества Украины планирует за несколько дней провести 32 онлайн-аукциона

19.09.2021, 16:04, Новости дня
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“Среди объектов, выставленных на торги, – автомобили, имущественные комплексы госпредприятий, отдельные здания и другая недвижимость”, – отметили в посте.

В топ-3 предложений вошли:

единый имущественный комплекс государственного предприятия “Черниговский экспертно-технический центр” Гоструда в Черниговской области;
туристическая база “Черномор” в Херсонской области;
ГП “Дашавский завод композиционных материалов” во Львовской области.

https://www.facebook.com/spfu.gov.ua/posts/4550382101650871

Стартовая цена ЕИК “Черниговский экспертно-технический центр” Гоструда” – 18,7 млн грн, стартовая цена турбазы “Черномор” – 3,9 млн грн, торги за Дашавский завод стартуют с 33 млн грн. Об этом сообщил сайт ФГИ.

Контекст:

7 марта 2018 года в Украине вступил в силу закон о приватизации, предполагающий распределение объектов разгосударствления на две группы: объекты большой и малой приватизации. Первые подлежат продаже на аукционе, условия которого устанавливает Кабинет Министров.

Большую приватизацию в Украине приостановили в марте 2020 года из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. 4 февраля 2021 года Рада в первом чтении приняла законопроект о разблокировании большой приватизации, 30 марта закон был принят, 29 апреля его подписал президент.

По данным Фонда госимущества, госбюджет получил от малой приватизации с начала 2020 года более 4,5 млрд грн. В этом году поступления от приватизации в целом должны составить 12 млрд грн. Об этом глава ФГИ рассказал в интервью “Фокусу”, которое вышло 18 июня.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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