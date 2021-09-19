В Голландии появился дом на колесах с солнечными батареями

Как сообщают источники, уникальное транспортное средство – дом на колесах, создали голландские студенты, участвовавшие в проекте Solar Team Eindhoven. В данном случае речь идет о передвижном жилье с нулевым потреблением энергии.

На доме установлено достаточно солнечных батарей, чтобы на 100% удовлетворить «аппетит» системы обеспечения. Энергии хватает для кухни, холодильника, освещения и нескольких электронных устройств.

Дом на колесах может проехать на одном заряде аккумулятора до 730 км. Затем, если остановиться на 2-3 дня, как обычно и делают путешественники в таких транспортных средствах, солнечные батареи полностью возобновят заряд основных аккумуляторов. Кстати, некоторая подзарядка идет даже в пути. Но ее эффективность зависит от того, насколько ярко светит солнце.