 

В Голландии появился дом на колесах с солнечными батареями

19.09.2021, 15:50, Новости дня
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Как сообщают источники, уникальное транспортное средство – дом на колесах, создали голландские студенты, участвовавшие в проекте Solar Team Eindhoven. В данном случае речь идет о передвижном жилье с нулевым потреблением энергии.

На доме установлено достаточно солнечных батарей, чтобы на 100% удовлетворить «аппетит» системы обеспечения. Энергии хватает для кухни, холодильника, освещения и нескольких электронных устройств.

Дом на колесах может проехать на одном заряде аккумулятора до 730 км. Затем, если остановиться на 2-3 дня, как обычно и делают путешественники в таких транспортных средствах, солнечные батареи полностью возобновят заряд основных аккумуляторов. Кстати, некоторая подзарядка идет даже в пути. Но ее эффективность зависит от того, насколько ярко светит солнце.



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