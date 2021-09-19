Операционная система Android 11 получила ряд усовершенствований

Компания Google решила усовершенствовать операционную систему Android 11, а также более старые версии ОС которые до сих пор используются в активных смартфонах.

В частности, разработчик внедрил систему автоматического отключения приложений, которые долго не используются. Если пользователь не запускают какую-либо программу или сервис в течение хотя бы трех месяцев, они переводятся автоматически в спящий режим.

Это очень полезная функция, отмечают эксперты. Во-первых, освобождаются ресурсы самого устройства, что позволяет ему работать быстрее. Во-вторых, меньше тратится электроэнергии. Это значит, что время автономной работы становится больше. В отдельных случаях можно подумать, что у вас установлен новый аккумулятор.