 

Назван ТОП-5 недорогих универсалов на вторичном рынке

19.09.2021, 15:44, Разное
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Для многих россиян для поездок на дачу и перевозки различных грузов идеально подойдет универсал, который можно купить на вторичном рынке по приемлемой цене. Автоэксперты составили ТОП-5 таких моделей.
Пятое место они отвели для Lada 2111. Отечественная модель выпускалась около 10 лет назад. Под капотом авто расположен бензиновый 1,5 или 1,6-литровый мотор мощностью от 70 до 90 «лошадок». Что касается коробки передач, то речь идет о пятискоростной «механике».

Четвертое место досталось Kia Rio. Универсал можно купить на вторичном рынке по доступной цене или с 1,3-литровым мотором на 84 лошадиных силы, или с 100-сильным двигателем объемом 1,5 литров. Автомобили предлагаются с автоматической или механической КП.

Тройку лидеров закрывает Toyota Corolla. Авто продают с 1,4- или 1,6-литровыми двигателями с мощностью до 100 «лошадок». Коробка передач только механическая, однако универсал порадует покупателя своей надежностью.

Серебро досталось Peugeot 307 с удобным и функциональным салоном. «Сердцем» выступают 1,6- или 2,0-литровые агрегаты, а мощность составляет от 110 до 145 лошадиных сил. Имеются варианты с дизельной установкой, мощность которых достигает от 90 до 135 л. с. Коробка передач механическая и автоматическая.

Лидером ТОПа стал Opel Astra. При желании на рынке можно найти версии с двигателями на 1,4 или 1,8 литра, а мощностью от 90 до 140 лошадиных сил. В паре с ними работает либо «механика», либо «автомат».

Эксперты рекомендуют при выборе универсала тщательно осматривать кузов машины на наличие сквозной коррозии. Немаловажным будет оценка состояния двигателя и коробки переключения передач.

Источник: avtonovostidnya.ru



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