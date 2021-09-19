У культового фильма “Телохранитель” появится ремейк

Крупнейшая кинокомпания Warner Bros. приняла решение переснять фильм “Телохранитель”, одну из главных ролей в котором исполнила известная певица Уитни Хьюстон.

Одним из продюсеров нового фильма будет сценарист оригинальной версии Лоурен Кэздан. Режиссером картины станет известный автор и драматург Мэттью Лопес. Дата выхода ремейка в прокат, как и состав актерской труппы, держится в строгой тайне.

Напомним, что сюжет фильма “Телохранитель”, вышедшего в прокат в ноябре 1992 года, построен вокруг романтических отношений популярной певицы, роль которой исполнила Уитни Хьюстон, и ее телохранителя, бывшего сотрудника службы безопасности президента США (Кевин Костнер).

Кроме блестящей игры актеров, всемирную известность картине принес саундрек «I Will Always Love You» в исполнении главной героини. Фильм даже был номинирован на премию “Оскар” в категории “Лучшая песня”. А в 1993 году саундрек получил премию канала MTV в этой же категории.

После выхода в прокат оригинальный “Телохранитель” собрал более 410 миллионов долларов. Видимо, создатели ремейка планируют побить этот рекорд.

Источник: dni24.com