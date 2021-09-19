 

Робособаки будут следить за безопасностью на заводах Hyundai

19.09.2021, 15:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

17 сентября пресс-служба Hyundai Motor Group пояснила о первом совместном с Boston Dynamics проекте «Сервисный робот для обеспечения безопасности на производстве». Четвероногий робопес Spot имеет массу полезных опций, включая искусственный интеллект и распознавание людей, и направлен на повышение безопасности персонала.
Новую разработку уже начали тестировать в Южной Корее на одном из заводов Kia. Робот-собака получил автономную навигацию, систему дистанционного управления и прочее. Он способен обследовать удаленные зоны, благодаря чему сотрудники могут не выходить из офиса. Искусственный интеллект позволяет новой разработке патрулировать всю необходимую территорию как по заданному маршруту, так и произвольно. Благодаря тепловизорам роботы способны распознавать температуру вокруг, выявляя возможные чрезвычайной ситуации и сообщая о них в центр управления. Тестирование робопса предполагает выявление недостатков с целью совершенствования системы и ее последующего внедрения на других предприятиях.

Источник: rossaprimavera.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.12 / Мнение: Армянский винегрет

28.05 / В Басманный суд Москвы поступил иск о лишении Леонида Брежнева всех наград

01.09 / В Якутии ученые нашли древние туннели возрастом 540 млн лет

15.06 / Объявлен предзаказ на кнопочные 4G-телефоны Nokia 105 и Nokia 110

01.08 / Мнение: Лучшая регрессивная терапия

26.05 / Алиса Фрейндлих вернулась на сцену после перенесенного коронавируса

15.03 / Почему они убивают? – Личное мнение

27.03 / Греция отправила для разблокировки Суэцкого канала священный отряд из Фив

04.07 / Мнение: Турецкое присутствие

11.03 / В России создали гранатометный боеприпас с сетью для захвата беспилотников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика