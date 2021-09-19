Робособаки будут следить за безопасностью на заводах Hyundai

17 сентября пресс-служба Hyundai Motor Group пояснила о первом совместном с Boston Dynamics проекте «Сервисный робот для обеспечения безопасности на производстве». Четвероногий робопес Spot имеет массу полезных опций, включая искусственный интеллект и распознавание людей, и направлен на повышение безопасности персонала.

Новую разработку уже начали тестировать в Южной Корее на одном из заводов Kia. Робот-собака получил автономную навигацию, систему дистанционного управления и прочее. Он способен обследовать удаленные зоны, благодаря чему сотрудники могут не выходить из офиса. Искусственный интеллект позволяет новой разработке патрулировать всю необходимую территорию как по заданному маршруту, так и произвольно. Благодаря тепловизорам роботы способны распознавать температуру вокруг, выявляя возможные чрезвычайной ситуации и сообщая о них в центр управления. Тестирование робопса предполагает выявление недостатков с целью совершенствования системы и ее последующего внедрения на других предприятиях.

Источник: rossaprimavera.ru