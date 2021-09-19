 

Американские СМИ: Иранского ученого-ядерщика убили из роботизированного пулемета

19.09.2021, 15:20, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаИранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде, был убит с помощью роботизированного пулемета, дистанционно управляемого специалистами израильской спецслужбы МОССАД, информирует газета The New York Times со ссылкой на американских, израильских и иранских чиновников.

В публикации сообщается, что для операции была выбрана модель бельгийского пулемета калибра 7,62 мм FN MAG, которая прикреплялась к роботизированной аппаратуре, передает RT.

Уточняется, что роботизированное оружие поместили в кузов грузовика Zamyad, широко распространенного в Иране. Установка весила порядка тонны, поэтому по частям была ввезена контрабандой в Иран, отмечается в публикации. Также в автомобиль были встроены несколько камер для контроля обстановки на месте из командного пункта.

Напомним, 27 ноября 2020 года в Тегеране убили физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. По данным иранских СМИ, Фахризаде был застрелен из автоматического оружия на дистанционном управлении, когда вышел из бронированного автомобиля.

Тегеран заявил о причастности к убийству физика-ядерщика США и Израиля. Американские СМИ заявили, что ученый, вероятно, был убит «Моссадом», так как Израиль хочет помешать Джозефу Байдену наладить диалог с Ираном. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Израиль убийством Фахризаде хотел спровоцировать войну на Ближнем Востоке. Москва осудила убийство ученого.



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