 

Названо условие неуязвимости перед COVID-19

19.09.2021, 15:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаЛюди, которые болеют простудой, не могут заразиться коронавирусом, сообщил член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков.

«Человек, конечно, не заразится коронавирусом во время заболевания простудой или ОРВИ», – сказал ученый, передает «Ura.ru».

Он объяснил, что болеющий человек не может одновременно заразиться другим вирусом, так как в организме вырабатывается интерферон.

«Интерферон – противовирусный белок, который защищает организм от вторичного заражения», – сказал Чумаков.

В то же время он подчеркнул, что после выздоровления есть риск заболеть COVID-19. Так как организм будет ослаблен первой инфекцией, коронавирус может протекать тяжелее.

В свою очередь заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов заявил, что респираторные и желудочно-кишечные микст-инфекции довольно распространены, но обычно один вирус оказывается сильнее другого. 

«Какая из них (инфекций. – прим. ВЗГЛЯД) будет сильнее, это зависит от того, какие это будут инфекции, и в какой последовательности они попадут в организм», – отметил он.

По его словам, детально этот вопрос не изучали, так как без намеренного инфицирования добровольцев это очень дорого и трудно.

Ранее сообщалось, что для взрослого человека нормальным считается болеть ОРЗ и ОРВИ два-три раза в год, у детей другая норма: они могут болеть и до пяти раз, особенно при посещении детсадов и школ.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.07 / Греция обвинила Турцию в неоэкспансионизме

18.08 / Британские истребители поднялись в небо над Румынией из-за Су-24 ВКС

11.06 / В «Одноклассниках» появились звуковые стикеры сборной России

29.09 / Тищенко заявил об участии в парламентской группе по перезагрузке ТКГ

11.05 / В Ровенской области педагоги не получили зарплату за декабрь 2020 года. “Голос” попросил вмешаться в ситуацию Кабмин

21.07 / Госдеп назвал цели своего гиперзвукового оружия

26.07 / Консульство США в китайском Чэнду готовится к закрытию

01.12 / “Сочнее груши!”. Астафьева в Доминикане засветила формы в купалнике

13.08 / Ноутбук Honor MagicBook 14 SE оценен в 475 долларов

18.10 / В Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 4,8

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика