Российские дипломаты предъявили властям США претензии из-за вмешательства в выборы в Госдуму

Российские дипломаты обсудили в Госдепе и Белом доме претензии о вмешательстве в выборы, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Мы не только направили ноту, но в пятницу у меня были встречи в Белом доме на этот счет, где мы привлекли внимание коллег о недопустимости такого плана действий в отношении российских выборов», – приводит его слова РИА «Новости».

Антонов сообщил, что контакты по этому поводу были и в Госдепе.

«Американцы просили представить более широкие материалы на это счет, которые они обещали расследовать», – сказал он.

По его словам, «в отношении Google и Twitter коллеги заняли отстраненную позицию: это информационные гиганты, которые имеют свою политику, и американские власти не могут повлиять на их политику».

Напомним, за сутки до начала выборов в Госдуму ЕП принял антироссийский доклад, призывающий не признавать российские выборы как «сфальсифицированные».

В четверг временная комиссия Совфеда по защите госсуверенитета провела заседание, посвященное фактам вмешательства в парламентскую избирательную кампанию. Как сказал глава комиссии Андрей Климов, это было лишь первое заседание, второе – запланировано на вторник. Это заседание он назвал последней возможностью для зарубежных юридических и физических лиц избежать «ответственности за противоправную деятельность».