Как сделать темный маникюр на короткие ногти: тенденции осени и советы

Холодное время года совсем близко, поэтому идеальным вариантом будут достаточно темные и насыщенные цвета, чтобы образ идеально сочетался с этой атмосферой. Начинать нужно с чего-то максимально простого, в частности с дизайна коротких темных ногтей. Вот несколько интересных предложений, которые подойдут любой девушке.

Золотые звезды (главное фото)

Этот дизайн ногтей отлично подойдет тем, кому нравится красивый и стильный маникюр, навеянный ночным и темным небом. Такой стиль помогает навеять нам мрачную мистическую атмосферу.

Серый оттенок

Лак такого цвета, как насыщенный графитовый, придаст образу особый стиль и притягательность.

Он просто идеален для всех тех, кто не хочет выбирать для себя классический черный или слишком сильно перегружать нейл-арт. При этом ногти смотрятся достаточно стильно и ярко.

Половинка

Этот стиль маникюра заключается в том, чтобы оставить половину ногтя незакрашенной.

Эта идея может показаться несколько абсурдной, но когда вы увидите окончательный вариант, то будете приятно удивлены.

Нотки красного

Стоит добавить слой ярко-красного лака поверх черного. Это поможет создать просто идеальный контраст и несколько разнообразить темный и насыщенный цвет.

Деталь в виде сердечка

Это еще один вариант маникюра, выполненный в темных тонах. Нужно оставить один ноготь без покрытия, но при этом выполнить на нем рисунок в виде сердечка. Получается достаточно просто и оригинально.

Анималистичные принты

Животные узоры уже давно вернулись в моду и являются самым настоящим бьюти-трендом.

Можно добавить красивый анималистичный принт на один из ногтей на руках. Это позволит выглядеть очень модно.

Гроза

Можно легко сымитировать грозу на своих ногтях, чтобы выглядеть мило, просто и круто.

Можно сделать это достаточно просто при помощи белого лака и зубочистки. Совсем не обязательно, чтобы узор получился идеальным.

Градиент

Красивый и стильный градиент просто идеально подходит для темных оттенков лака. Отлично смотрится дизайн, выполненный в черных и фиолетовых тонах.

Листья

Рисунок, состоящий из черных листьев на бежевом лаке, помогает придать образу достаточно стильный и элегантный вид.

Такой дизайн отлично подходит для официальных мероприятий и работы.

Черно-белое

Градиент может творить самые настоящие чудеса на ногтях, делая образ роскошным.

Отлично смотрится сочетание черного и белого цвета. Дополнительно стоит покрыть ногтевую пластину покрытием с серебристым блеском.