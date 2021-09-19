Как сделать темный маникюр на короткие ногти: тенденции осени и советы
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Холодное время года совсем близко, поэтому идеальным вариантом будут достаточно темные и насыщенные цвета, чтобы образ идеально сочетался с этой атмосферой. Начинать нужно с чего-то максимально простого, в частности с дизайна коротких темных ногтей. Вот несколько интересных предложений, которые подойдут любой девушке.
Золотые звезды (главное фото)
Этот дизайн ногтей отлично подойдет тем, кому нравится красивый и стильный маникюр, навеянный ночным и темным небом. Такой стиль помогает навеять нам мрачную мистическую атмосферу.
Серый оттенок
Лак такого цвета, как насыщенный графитовый, придаст образу особый стиль и притягательность.
Он просто идеален для всех тех, кто не хочет выбирать для себя классический черный или слишком сильно перегружать нейл-арт. При этом ногти смотрятся достаточно стильно и ярко.
Половинка
Этот стиль маникюра заключается в том, чтобы оставить половину ногтя незакрашенной.
Эта идея может показаться несколько абсурдной, но когда вы увидите окончательный вариант, то будете приятно удивлены.
Нотки красного
Стоит добавить слой ярко-красного лака поверх черного. Это поможет создать просто идеальный контраст и несколько разнообразить темный и насыщенный цвет.
Деталь в виде сердечка
Это еще один вариант маникюра, выполненный в темных тонах. Нужно оставить один ноготь без покрытия, но при этом выполнить на нем рисунок в виде сердечка. Получается достаточно просто и оригинально.
Анималистичные принты
Животные узоры уже давно вернулись в моду и являются самым настоящим бьюти-трендом.
Можно добавить красивый анималистичный принт на один из ногтей на руках. Это позволит выглядеть очень модно.
Гроза
Можно легко сымитировать грозу на своих ногтях, чтобы выглядеть мило, просто и круто.
Можно сделать это достаточно просто при помощи белого лака и зубочистки. Совсем не обязательно, чтобы узор получился идеальным.
Градиент
Красивый и стильный градиент просто идеально подходит для темных оттенков лака. Отлично смотрится дизайн, выполненный в черных и фиолетовых тонах.
Листья
Рисунок, состоящий из черных листьев на бежевом лаке, помогает придать образу достаточно стильный и элегантный вид.
Такой дизайн отлично подходит для официальных мероприятий и работы.
Черно-белое
Градиент может творить самые настоящие чудеса на ногтях, делая образ роскошным.
Отлично смотрится сочетание черного и белого цвета. Дополнительно стоит покрыть ногтевую пластину покрытием с серебристым блеском.
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