 

Переболевшие COVID-19 защищены лучше вакцинированных – иммунолог

19.09.2021, 15:10, Новости дня
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“Вакцинация от COVID-19 не защищает абсолютно всех. Она защищает некоторую часть людей. Кто сказал, что 80% вакцинированных школьных учителей – это гарантия того, что никто не будет болеть?” – сказал медик.

По его словам, по-настоящему защищен тот, кто имеет иммунный щит, который может быть и естественным, и искусственным.

“Переболевшие защищены гораздо лучше вакцинированных. Большая часть вакцинированных также защищена, но не все. Среди вакцинированных надо находить не ответивших и перед ними ставить вопрос о третьей дозе”, – сказал Волянский.

Он добавил, что важно вакцинировать уязвимые группы граждан.

“С 20 июля мы вакцинировали всех желающих. При этом в возрастной группе 80+ – лишь 8% вакцинированных дважды”, – отметил иммунолог.

8 сентября Волянский заявил, что из 10 млн доз вакцины от COVID-19 в Украине только 2,8 млн введено людям старше 60 лет. По его мнению, наиболее уязвимая группа осталась беззащитной.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. С начала кампании в Украине привито 6,2 млн человек, 5,1 человек получили две дозы вакцины от коронавируса.

По состоянию на 8 сентября Украина получила более 20 млн доз вакцин от коронавируса – почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках глобальной инициативы COVAX, более 3,3 млн Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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