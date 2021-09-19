Через 30 лет вся степная зона Украины может превратиться в пустыню – ученый

“В Украине есть такая замечательная экзотическая местность, называется Олешковские пески, маленький фрагмент пустыни в Херсонской области. Там любят гонять на джипах, даже верблюдов завезли для туристов. Пока это маленький клочок, это очень прикольно, это экзотика”, – рассказал ученый.

По его словам, это образование не является естественным. На месте Олешковских песков были плодородные черноземы, которые за несколько десятилетий из-за неправильного распахивания и высыхания превратились в пустыню.

“Мы сейчас стоим перед угрозой и собственно перспективой масштабирования Олешковских песков на весь юг Украины. Все то, что является степной зоной, через 30 лет может быть следующими Олешковскими песками”, – предупредил Дикий.

Он добавил, что в южных областях страны всегда было засушливо, а теперь становится “в разы засушливее”.

“Кроме того усиливается выветривание… Воды становится меньше, она высыхает, и почва подвергается гораздо более сильной, чем раньше, ветровой нагрузке. Сейчас наши черноземы поднимаются ветрами и выносятся. Скорость этого процесса такова, что мы их реально можем потерять за 20 лет, если ничего с этим не делать”, – сказал эксперт.

Контекст:

Олешковские пески – национальный природный парк, расположенный на территории Олешковского района Херсонской области. Создан в 2010 году, его площадь – более 8 тыс. га. Олешковские пески называют крупнейшей пустыней Европы.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в мае этого года говорил, что 2020 год стал беспрецедентным по экстремальным погодным и климатическим катаклизмам. Он сказал, что человечество движется “к катастрофическому повышению температуры на 2,4 °C к концу века”.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата считают, что устойчивое сокращение выбросов двуокиси углерода и других парниковых газов ограничит изменение климата. Улучшение качества воздуха наступит быстро, но для стабилизации глобальной температуры может понадобиться 20–30 лет.

К середине века температура воздуха в Украине может увеличиться в среднем на 1,5 °C. Об этом 25 августа рассказала климатолог, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

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