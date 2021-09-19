Рекордный урожай в Украине. Собрали уже 45,7 млн тонн зерна

На площади 10,4 млн га намолотили 33 млн тонн пшеницы, 10,2 млн тонн ячменя и 582 тыс. тонн гороха.

“Лидером по намолоту зерна является Одесская область, которая намолотила более 4,351 млн тонн зерна, а по урожайности Хмельницкая с показателем 60,3 ц/га”, – говорится в сообщении.

Также завершен сбор рапса, всего намолотили более 2,9 млн тонн.

В начале сентября в министерстве сообщали о рекордном урожае зерновых в Украине в 2021 году.

Контекст:

В 2019 году в Украине собрали рекордные 75 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, в 2018 году объем урожая составил 70 млн тонн.

В 2020 году в Украине было собрано 83,8 млн тонн основных сельскохозяйственных культур с площади 24,1 млн га. Зерновых и зернобобовых культур намолочено 65,4 млн тонн.

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