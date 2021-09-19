 

Рекордный урожай в Украине. Собрали уже 45,7 млн тонн зерна

19.09.2021, 15:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На площади 10,4 млн га намолотили 33 млн тонн пшеницы, 10,2 млн тонн ячменя и 582 тыс. тонн гороха.

“Лидером по намолоту зерна является Одесская область, которая намолотила более 4,351 млн тонн зерна, а по урожайности Хмельницкая с показателем 60,3 ц/га”, – говорится в сообщении.

Также завершен сбор рапса, всего намолотили более 2,9 млн тонн.

В начале сентября в министерстве сообщали о рекордном урожае зерновых в Украине в 2021 году.

Контекст:

В 2019 году в Украине собрали рекордные 75 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, в 2018 году объем урожая составил 70 млн тонн.

В 2020 году в Украине было собрано 83,8 млн тонн основных сельскохозяйственных культур с площади 24,1 млн га. Зерновых и зернобобовых культур намолочено 65,4 млн тонн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.08 / Социал-демократы увеличили отрыв от блока Меркель перед выборами в Германии

08.09 / “Минера” киевского моста Метро выпустили из психбольницы

28.01 / В Полтавской области перевернулся рейсовый автобус

04.07 / Желтый уровень: в Москве не исключена новая гроза

14.09 / Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

21.08 / Fox News – из интервью Байдена об Афганистане вырезали фрагменты, где он выглядит «не по-президентски»

19.10 / Занимающихся «политическим исламизмом» чеченцев предложили выслать из Франции

23.12 / “Эталон красоты!”, “Самый ох…ренный образ”, “Очень шикарно одета”. Каменских надела платье с огромным разрезом

11.03 / “Я не был большим сторонником певиц”. Джеджула рассказал, почему не женился на Димопулос

06.02 / Подавший сигнал тревоги самолет Москва – Амстердам приземлился в Шереметьево

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика