 

Китайцы запустят на Марсе гиперзвуковые беспилотники

19.09.2021, 14:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Китайское космическое ведомство готовит для полетов над поверхностью Марса гиперзвуковые летательные аппараты. Как оказалось, условия в атмосфере Красной планеты для них намного лучше, чем на Земле.

Разреженный воздух Марса позволяет без особых усилий достигать скорости в несколько раз большей звуковой всего на высоте пяти километров. Самое интересное, что полет обычного беспилотника на Марсе затруднен, поскольку нужен в несколько раз больший размах крыльев, чем на Земле, а это, в свою очередь, увеличивает массу аппарата.

По имеющимся данным, китайский беспилотник на Марсе сможет на одной заправке пролетать до тысячи километров, собирая бесценную для науки информацию. Затем китайские инженеры, используя марсианский опыт, собираются создать и гиперзвуковой самолет для Земли.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.09 / В центр Минска направились военные грузовики

26.04 / Немецкий эксперт объяснил отказ Берлина поддержать Чехию в ссоре с Россией

21.09 / DE – Иран пообещал США «сокрушительный ответ» за попытку единолично ввести санкции

06.04 / «Глупость и оскорбление» – французские эксперты о решении перевести французские удостоверения личности на английский

01.05 / Кулеба назвал “большую ошибку” международного сообщества в ситуации с российской “паспортизацией” в ОРДЛО

07.10 / Попова заявила об осложнении ситуации с коронавирусом в России

10.09 / Киевские власти намерены установить в столице памятник борщу

04.09 / Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 26 млн

30.03 / США проведут секретные виртуальные учения по противодействию России и Китаю

07.08 / Победа на выборах позволит братьям Раджапакса изменить конституцию Шри-Ланки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика