Китайцы запустят на Марсе гиперзвуковые беспилотники

Китайское космическое ведомство готовит для полетов над поверхностью Марса гиперзвуковые летательные аппараты. Как оказалось, условия в атмосфере Красной планеты для них намного лучше, чем на Земле.

Разреженный воздух Марса позволяет без особых усилий достигать скорости в несколько раз большей звуковой всего на высоте пяти километров. Самое интересное, что полет обычного беспилотника на Марсе затруднен, поскольку нужен в несколько раз больший размах крыльев, чем на Земле, а это, в свою очередь, увеличивает массу аппарата.

По имеющимся данным, китайский беспилотник на Марсе сможет на одной заправке пролетать до тысячи километров, собирая бесценную для науки информацию. Затем китайские инженеры, используя марсианский опыт, собираются создать и гиперзвуковой самолет для Земли.