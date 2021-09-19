В сети опубликованы характеристики планшета Microsoft Surface Go 3

За несколько дней до официального мероприятия, на котором, как ожидается, будет представлена новая модель планшета Microsoft Surface Go 3, в сети была опубликована довольно-таки подробная информация о данном устройстве.

В планшетах будут использованы процессоры Intel Pentium или Core i3-10100Y. В первом случае оперативная память составит 4 Гб, во втором – вдвое больше. Основной накопитель сможет уместить 64 Гб, однако предусмотрен также дополнительный на 128 Гб.

Размер экрана в планшете составит 10,5 дюйма. Обеспечена поддержка беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0. Размеры планшета – 245 на 175 мм, толщина – 8,3 мм. Вес составляет 640 г. О цене разработчики пока умалчивают.