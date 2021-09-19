 

В российский прокат выщел “Дюна ” по роману Фрэнка Герберта

19.09.2021, 14:50, Разное
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В российский прокат вышел фантастический фильм франко-канадского режиссёра Дени Вильнёва по одноименному роману Фрэнка Герберта “Дюна”. Режиссер известен своей работой над фильмами “Бегущий по лезвию 2049”, “Пожары” и “Пленницы”.
Всемирная премьера фильма назначена на 22 октября, но российский зритель может посмотреть его уже сейчас. События фильма разворачиваются в отдаленном будущем на планете Арракис. Люди расселены по различным планетам и отстаивают свое право на власть. Главный герой фильма – Пол, наследник Дома Атрейдесов. По приказу Императора он покидает родину и отправляется на планету-пустыню Арракис, богатую веществом под названием меланж и населенную гигантскими червями. Там он попытается договориться с фрименами и будет готовиться к войне.

Благодаря удачно построенным диалогам персонажей и голосу за кадром, уже в первые минуты фильма до зрителей доносятся ключевые моменты, которые необходимы для понимания того, что происходит на экране. Поэтому разобраться в сюжете смогут не только поклонники книги Герберта, но и те, кто с ней незнаком.

В главных ролях снимались: Тимоти Шаламе, Джейсон Момоа, Оскар Айзек и Ребекка Фергюсон.

Источник: mymsk.online



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