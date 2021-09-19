Honda изучает человеческий мозг для того, чтобы усовершенствовать автопилот

Руководство японской компании Honda поставило перед своими специалистами цель: к 2050 году свести к нулю аварии со смертельным исходом, в которые попадают мотоциклы и автомобили компании. Чтобы достичь этой цели, разработчики изучают поведенческую нейробиологию.

Ведущие специалисты компании проходят обучение в известном японском университете. Они сравнивают реакции разных людей, чтобы выяснить, какая часть человеческого мозга отвечает за определенные функции во время управления автомобилем.

Новейшие системы помощи водителям, появление которых в скором времени прогнозирует Honda, должны будут предсказывать вероятность возникновения аварии или опасной ситуации, анализируя опыт вождения, особенности физического состояния водителя и обстановку на дороге.

Единственная сфера, где “помощники водителя” не смогут работать полноценно – это службы такси и проката автомобилей, когда управлять машиной может большое количество человек. Однако и для них будет создан универсальный помощник, отвечающий за элементарную безопасность.

Источник: www.autonews.ru