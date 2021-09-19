 

Honda изучает человеческий мозг для того, чтобы усовершенствовать автопилот

19.09.2021, 14:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Руководство японской компании Honda поставило перед своими специалистами цель: к 2050 году свести к нулю аварии со смертельным исходом, в которые попадают мотоциклы и автомобили компании. Чтобы достичь этой цели, разработчики изучают поведенческую нейробиологию.
Ведущие специалисты компании проходят обучение в известном японском университете. Они сравнивают реакции разных людей, чтобы выяснить, какая часть человеческого мозга отвечает за определенные функции во время управления автомобилем.

Новейшие системы помощи водителям, появление которых в скором времени прогнозирует Honda, должны будут предсказывать вероятность возникновения аварии или опасной ситуации, анализируя опыт вождения, особенности физического состояния водителя и обстановку на дороге.
Единственная сфера, где “помощники водителя” не смогут работать полноценно – это службы такси и проката автомобилей, когда управлять машиной может большое количество человек. Однако и для них будет создан универсальный помощник, отвечающий за элементарную безопасность.

Источник: www.autonews.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.05 / Многие знают, что масла полезны для волос, но не все правильно ими пользуются: инструкции, которые помогут добиться эффекта

27.05 / “Кранты тебе, Александр Григорич…”

12.08 / Медики назвали указывающие на преддиабет признаки

01.07 / Мнение: Чрезвычайная ситуация

12.02 / Скандалы: Владимиру Потанину предъявили пискулек, гоголей и крякв

13.07 / “Эхо Москвы” и Шендерович могут заплатить по 5 млн рублей за свои высказывания

09.05 / Там где украинцы готовятся к тотальной войне с Россией

19.10 / Пропавших после крушения судна в Баренцевом море ищут вертолеты

24.04 / Мнение: О подарке с барского плеча

25.02 / Идею памятника на Лубянке прокомментировал архитектор

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика