 

Через 30 лет количество отработанных солнечных панелей превысит 80 млн тонн

19.09.2021, 14:50, Разное
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Исследование американских ученых свидетельствует, что количество отработанных солнечных батарей будет постоянно возрастать. К 2050 году их общий объём в мире может превысить 80 млн тонн. Это количество соответствует весу 30 небоскребов Эмпайр-стейт-билдинг. Самый дешевый выход из сложившейся ситуации – закопать отходы на полигонах.
Аналитики Национальной лаборатории возобновляемой энергии (NREL) разработали базовый сценарий дальнейшего использования солнечных панелей. В нем учитывали возможность ремонта, переработки, вторичного использования и захоронения отходов. Исследователи также обращают внимание на важность осведомленности потребителей и утилизаторов панелей о возможных последствиях.

В соответствии с исследованием, к 2050 году может возникнуть серьезная проблема с отходами, состоящими преимущественно из отработавших панелей. Существующие на сегодня технологии не позволяют эффективно перерабатывать панели, извлекая из них преимущественно малоценные элементы. Поэтому более 80% будет выброшено на свалку. Доля панелей, годных для вторичного использования, пока не превышает 8%.

Было показано существенное значение осведомленности о проблеме потребителей данной продукции. В частности, положительное отношение конечного потребителя к б/у панелям позволит повысить процент их ремонта и повторного использования. Это помогло бы изменить базовый сценарий, существенно уменьшив объём возможных захоронений.

Источник: 3dnews.ru



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