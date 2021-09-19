 

Разоблачен обман «избитого» наблюдателя от «Яблока» в Москве

19.09.2021, 14:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаИстория с избиением наблюдателя от «Яблока» на избирательном участке №2771 в Москве оказалась фейком.

Накануне наблюдатель от «Яблока» сообщил о совершенном на него нападении. В Instagram он разместил свою фотографию с якобы кровью на лице.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Саша (@bad_balance89)

Однако  в распоряжении Telegram-канала «Опер пишет» оказалось видео, на котором мужчина рисует себе «кровавый» след носом. 

«Таким образом, это не более чем провокация и обман со стороны наблюдателя от «Яблока», – говорится в сообщении. 

Ранее первый зампредседателя координационного совета Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич заявил, что известные блогеры публикуют в Telegram-каналы фейковые видео о вбросах на выборах. 

Напомним, поток ложных сообщений о выборах депутатов Госдумы за субботу удалось сбить, а всего за два дня голосования было выявлено около 10 тыс. фейков. Кроме того, наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ не зафиксировали нарушений на момент начала третьего дня голосования на выборах в Госдуму.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.08 / Ученые получили новые данные о ландшафте на Меркурии

07.06 / Ребров стал главным тренером клуба из ОАЭ

14.02 / В Беларуси милиция задержала лыжников, обвинив в проведении несанкционированной акции

05.08 / CNN – будущий президент Ирана пообещал избавиться от санкций — но не любой ценой

10.08 / Запуск Бюро экономической безопасности может обернуться провалом – юрист Гмырин

19.04 / Якутские жуки оказались способными перерабатывать пластик

03.03 / В Донецкой области жителей семи населенных пунктов предупредили о возможном отключении воды

01.02 / Гройсман заявил о готовности занять кресло премьер-министра Украины

06.10 / Минфин Киргизии заявил о приостановке всех финансовых операций

09.08 / Явка на выборах в Белоруссии превысила 73 процентов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика