Разоблачен обман «избитого» наблюдателя от «Яблока» в Москве

История с избиением наблюдателя от «Яблока» на избирательном участке №2771 в Москве оказалась фейком.

Накануне наблюдатель от «Яблока» сообщил о совершенном на него нападении. В Instagram он разместил свою фотографию с якобы кровью на лице.

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Публикация от Саша (@bad_balance89)

Однако в распоряжении Telegram-канала «Опер пишет» оказалось видео, на котором мужчина рисует себе «кровавый» след носом.

«Таким образом, это не более чем провокация и обман со стороны наблюдателя от «Яблока», – говорится в сообщении.

Ранее первый зампредседателя координационного совета Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич заявил, что известные блогеры публикуют в Telegram-каналы фейковые видео о вбросах на выборах.

Напомним, поток ложных сообщений о выборах депутатов Госдумы за субботу удалось сбить, а всего за два дня голосования было выявлено около 10 тыс. фейков. Кроме того, наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ не зафиксировали нарушений на момент начала третьего дня голосования на выборах в Госдуму.