Москвичей предупредили о сильнейшем за 73 года ливне

В понедельник в Москве может выпасть треть нормы осадков, такого ливня не было в столице последние 73 года, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве в осадкомеры может попасть до 16-21 миллиметра дождя, что составляет до 1/3 месячной нормы. Мало того, такого сильного дождя в этот день (20 сентября) не было как минимум 73 года, а то и более», – написал синоптик в своем Instagram.

Тишковец отметил, что сопоставимые ливни фиксировались после 1948 года только в 1952 и 1959 годах, но они были меньшей интенсивности – 13 миллиметров.

Он также предупредил москвичей о «балтийском» синдроме, когда погода может казаться холоднее, чем на самом деле.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в центре Европейской РФ до конца следующей рабочей недели продержится холодная и дождливая погода, которая испортится уже в понедельник.