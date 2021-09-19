 

Москвичей предупредили о сильнейшем за 73 года ливне

19.09.2021, 14:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВ понедельник в Москве может выпасть треть нормы осадков, такого ливня не было в столице последние 73 года, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве в осадкомеры может попасть до 16-21 миллиметра дождя, что составляет до 1/3 месячной нормы. Мало того, такого сильного дождя в этот день (20 сентября) не было как минимум 73 года, а то и более», – написал синоптик в своем Instagram.

Тишковец отметил, что сопоставимые ливни фиксировались после 1948 года только в 1952 и 1959 годах, но они были меньшей интенсивности – 13 миллиметров.

Он также предупредил москвичей о «балтийском» синдроме, когда погода может казаться холоднее, чем на самом деле.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в центре Европейской РФ до конца следующей рабочей недели продержится холодная и дождливая погода, которая испортится уже в понедельник.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.08 / Волкер: Если Беларусь устоит, протестующие в Хабаровске скажут: “У них получилось, поэтому мы будем продолжать”

03.02 / Горянский переболел COVID-19

24.03 / Минобороны расширило список рассекреченных документов о Великой Отечественной войне

29.06 / Число заболевших «черной плесенью» в Индии превысило 40 тыс. человек

05.01 / Российские военные расследуют дело о сбитом вертолете Ми-24 в Армении как умышленное убийство

15.12 / “Может, кто-то что-то нашептал ему на меня?” Киркоров уволил домработницу, проработавшую у него 30 лет

16.07 / Азербайджан пригрозил Армении ударом по Мецаморской АЭС

19.08 / Тихановского в день рождения перевели в камеру с ремонтом

23.07 / Внешняя политика Кремля и «русофобия» Запада

07.08 / В России утверждают, что задержание 33 боевиков в Беларуси – провокация украинских спецслужб

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика