В Башкирии пенсионер сел на шпагат на избирательном участке

В Башкирии 82-летний пенсионер пришел голосовать на выборы в Госдуму и сел на шпагат прямо на избирательном участке, сорвав овации присутствующих, сообщили в территориальной избирательной комиссии Туймазинского района.

«Это уникальный житель города – 82-летний Николай Саранчин. Сегодня на избирательном участке после голосования он сел на шпагат, все присутствующие ему аплодировали», – сказал представитель комиссии, передает РИА «Новости».

По его словам, Саранчин ведет здоровый образ жизни, бегает по городу, обливается холодной водой, призывает всех вести следовать его примеру. «Его любят и уважают, он известен в нашем городе», – отметил собеседник.

Отмечается, что история произошла на избирательном участке № 2987 в городе Туймазы.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области мужчина пришел голосовать на избирательный участок в гидрокостюме и ластах.