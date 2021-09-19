 

В Башкирии пенсионер сел на шпагат на избирательном участке

19.09.2021, 14:26, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВ Башкирии 82-летний пенсионер пришел голосовать на выборы в Госдуму и сел на шпагат прямо на избирательном участке, сорвав овации присутствующих, сообщили в территориальной избирательной комиссии Туймазинского района.

«Это уникальный житель города – 82-летний Николай Саранчин. Сегодня на избирательном участке после голосования он сел на шпагат, все присутствующие ему аплодировали», – сказал представитель комиссии, передает РИА «Новости».

По его словам, Саранчин ведет здоровый образ жизни, бегает по городу, обливается холодной водой, призывает всех вести следовать его примеру. «Его любят и уважают, он известен в нашем городе», – отметил собеседник.

Отмечается, что история произошла на избирательном участке № 2987 в городе Туймазы.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области мужчина пришел голосовать на избирательный участок в гидрокостюме и ластах.



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