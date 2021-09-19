Микробы на тележках и другие неприятные сюрпризы, поджидающие в супермаркете

Современный продуктовый магазин выглядит совершенно безобидно: изобилие продуктов на полках и в холодильниках, доброжелательная обстановка, приветливые продавцы. Однако не все так безмятежно, как может показаться на первый взгляд. Множество неприятных сюрпризов, о которых необходимо знать, поджидают нас в каждой продуктовой торговой точке.

Замороженные продукты

Когда вы покупаете замороженные полуфабрикаты, довольно часто ради удобства вы рискуете своим здоровьем. Большинство из них содержат большое количество добавленных сахаров и натрия. К примеру, цыпленок, содержащий в одной порции 440 калорий, содержит 980 мг натрия, что составляет половину дневной нормы, 34 грамма сахара, которые можно приравнять к трем пончикам.

Продукты с высоким содержанием натрия могут повысить артериальное давление и стать причиной сердечных заболеваний.

Упакованное мясо

Такие пакеты часто снаружи содержат такие опасные бактерии, как кишечная палочка. Взяв их в руки, чтобы положить в тележку, вы переносите бактерии на руки.

Покупая мясо, возьмите продуктовый пакет, выверните наизнанку, вставьте внутрь руку и возьмите мясо или курицу. Пакет завяжите, чтобы не допустить перекрестного заражения».

Обработанные пестицидами зерновые

Большая часть зерновых обрабатывается гербицидом “Раундап”. Его основным компонентом является глифосат, поэтому многие цельнозерновые злаки, энергетические батончики и мюсли в супермаркетах загрязнены этим агентом, который может вызвать развитие онкологии и высокой проницаемости кишечника. Старайтесь выбирать органические зерновые продукты.

«Все натуральное»

Такие ярлыки часто вводят покупателей в заблуждение. Они считают, что покупают здоровый продукт, хотя так бывает далеко не всегда. В таком ценнике, как правило, нет четкого определения, не указана питательная ценность, ингредиенты, влияние на здоровье.

В действительности он может содержать консерванты, ГМО, добавленный сахар, пестициды и многое другое.

Грязные тележки для покупок

Опасность подстерегает нас сразу при входе в магазин. Свыше 50 % тележек в вашем продуктовом магазине содержат болезнетворные бактерии, такие как кишечная палочка, которая вызывает диарею, тошноту, боли в животе и жар. Микробы, оставшиеся от прикосновений к зараженным продуктам, могут жить на поверхности тележки в течение нескольких часов.

Сегодня в большинстве продуктовых магазинов выставлены антисептики и антибактериальные салфетки. Не ленитесь, протрите ручки. Дайте средству в течение 20 секунд высохнуть, а затем отправляйтесь за покупками.

Двери морозильных камер тоже могут быть загрязнены

Не единственной угрозой продуктовых магазинов является нездоровая пища, дверные ручки морозильной камеры тоже являются рассадником инфекций. На ручках холодильника в супермаркетах содержатся 33,340 колоний бактерий на 6,5 кв. см. Это более чем в 1235 раз больше, чем в среднем на сотовом телефоне, который не отличается стерильностью.

Это весомый аргумент в пользу использования антибактериальных салфеток или геля, когда вы посещаете продуктовый магазин.

Ярлыки «сниженные» и «низкие»

Продукты, отмеченные в определенных категориях «с пониженным содержанием…» или «с низким содержанием…», могут быть более здоровыми, чем обычные, но это спорный вопрос.

Покупателям непонятна разница продуктов с пометкой «низкая калорийность», «низкий уровень холестерина» или «низкое содержание натрия» и продуктами, которые помечены «сниженная калорийность», «сниженное содержание жира» или «сниженное содержание натрия».

Чтобы продукт соответствовал статусу «низкий», количество указанного вещества в нем должно быть ниже установленного уровня на порцию. Продукты с пометкой «с пониженным содержанием натрия» должны содержать как минимум на 25 % меньше этого вещества, чем обычный продукт.

Продукты, лишенные питательных веществ

Чтобы уложиться в сроки реализации, установленные в продуктовом магазине, производители часто собирают овощи и фрукты до их полного созревания. К примеру, фермеры собирают зеленые помидоры, а с помощью этиленового газа дистрибьюторы придают им красноватый цвет.

Все фрукты и овощи теряют свои питательные вещества после сбора. Они идеально подходят для употребления очень короткий промежуток времени. Старайтесь приобретать зелень, овощи и фрукты на фермерских рынках.

Добавленный сахар

Он скрывается в огромном количестве продуктов в наших магазинах. Это и обезжиренные йогурты, и соусы для пасты. Употребление большого количества добавленного сахара является фактором риска диабета II типа и ожирения.

Внимательно изучайте этикетки и выбирайте продукты с минимальным количеством сахара, а лучше без него. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует женщинам потреблять не более 25 граммов или 5 чайных ложек сахара в сутки, а мужчинам – не более 38 граммов (примерно 7 чайных ложек).

Бактерии на кассе

Еще один источник бактерий в торговом зале продуктового магазина – это конвейерные ленты на кассе. Исследователи обнаружили бактерии на 100 % процентах проверенных ремней, которые изготовлены из очень пористого пластика.

Это прекрасная питательная среда для дрожжей, микробов и плесени. Вернувшись домой, тщательно вымойте все, что соприкасалось с конвейером кассы.