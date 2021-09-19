 

Гражданин Австрии пытался вывезти из Украины столетнюю картину и книгу на французском языке – ГПСУ

19.09.2021, 14:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Гражданин Австрии пытался выехать через паромный пункт “Орловка” в Одесской области. Пограничники Измаильского отряда и таможенники решили провести подробный осмотр машины иностранца. В его личных вещах обнаружили картину и книгу, которые могут представлять историко-культурную ценность.

“Мужчина перевозил картину, обрамленную деревянной рамой золотистого цвета, с изображением девушки в красной косынке. На полотне отмечена фамилия, вероятно, автора и дата – 1917 год. Книга на французском языке Grands peintres de l’allemagne (“Великие художники Германии”. – “ГОРДОН”) была издана в 1891 году в Париже. В ней содержался лист с надписью о награждении этой книгой ученицы шестого класса Одесской Мариинской женской гимназии в 1898 году”, – рассказали пограничники.

Мужчина рассказал, что приобрел предметы старины в одном из антикварных магазинов Одессы.

Об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 201 Уголовного кодекса Украины (контрабанда) сотрудники ГПСУ сообщили в Службу безопасности Украины. Представители таможни составили протокол о нарушении таможенных правил и изъяли предметы для проведения экспертизы.

https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/2014829605335444

 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.07 / Guardian – сокращение численности пчёл грозит глобальным дефицитом продовольствия

14.10 / Победившая на выборах уборщица обвинила Собчак в заражении ее коронавирусом

06.07 / В Новгородской области решили ввести COVID-паспорта для предприятий

17.10 / Правозащитник в Европарламенте заявил, что по уровню насилия Беларусь превзошла Германию 1933 года

08.11 / Голубовская: УЗИ легких лучше, чем рентген грудной клетки для диагностики COVID-19

27.08 / Инфекционист рассказал, как обезопасить учащихся от COVID-19 в школе

12.03 / В мире коронавирус подтвердили у 118,6 млн человек. Прививки сделали больше 334 млн раз

14.11 / Newsweek – «осторожная надежда» — в Иране избрание Байдена встретили радостно, но без чрезмерного оптимизма

15.08 / Экс-сотрудника НАСА заподозрили в неправомерной передаче информации Boeing

17.03 / Степанов прокомментировал приостановку использования вакцины AstraZeneca в европейских странах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика