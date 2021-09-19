 

На базе отдыха под Харьковом произошел пожар, есть пострадавшие – полиция

19.09.2021, 14:16, Новости дня
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Дом загорелся на улице Дачной в поселке Печенеги. Во время пожара в нем находились 10 человек, двое из них – 43-летний мужчина и 35-летняя женщина – получили травмы. Они доставлены в одну из больниц Харькова.

“Восемь человек от медицинской помощи и от дачи объяснений отказались”, – отметили правоохранители.

Пожар ликвидировали сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Предварительная причина возгорания – замыкание электропроводки.

Следователи Чугуевского районного отделения полиции внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет заключения.

Фото: hk.npu.gov.ua

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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