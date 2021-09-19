 

Марш равенства в Киеве прошел без нарушений общественного порядка – полиция

19.09.2021, 14:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Безопасность граждан обеспечивали работники всех структурных подразделений, в том числе полиция диалога, кинологи и взрывотехники, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, военнослужащие Национальной гвардии, благодаря чему никаких правонарушений не зафиксировано”, – сообщили в полиции.

Киевские полицейские и нацгвардейцы переходили на усиленный режим несения службы в связи с запланированным на 19 сентября Маршем равенства в Киеве. 

Контекст:

Сегодня, 19 сентября, в Киеве прошел Марш равенства. Организаторы сообщили, что в нем приняли участие около 7 тыс. человек.

С 2015-го по 2019 год в Киеве состоялось пять Маршей равенства. Они сопровождались столкновениями между полицией и противниками шествия, а также между участниками прайда и членами националистических групп.

В 2020 году в связи с эпидемией коронавируса все мероприятия в рамках “КиевПрайда” прошли в режиме онлайн.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.09 / Кроссовер Geely Coolray приехал в Малайзию, как Proton X50

15.07 / Ученые превратили самок комаров в некусающих самцов

18.11 / Дело об избиении арбитра Широковым решили рассмотреть в особом порядке

15.09 / Das Erste – Всемирный банк предрёк появление 216 млн «климатических мигрантов» к 2050 году

10.10 / Контракт создавшей автомат Шмайссера фирмы на поставку немецкой армии отозвали

13.08 / Цыбульский поддержал идею создания Арктической лиги КВН

31.05 / Сидоренко: В Украине тестирование на COVID-19 по приезду из-за границы до сих пор было наказанием для зарубежных стран, а не противоэпидемической мерой

11.08 / Эксперт объяснил жалобы незарегистрированных кандидатов в губернаторы на «политические» причины

05.04 / За сутки в Украине сделали менее 2 тыс. прививок от коронавируса

05.07 / Посольство России и полиция Австрии прокомментировали убийство в Герасдорфе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика