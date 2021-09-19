Марш равенства в Киеве прошел без нарушений общественного порядка – полиция

“Безопасность граждан обеспечивали работники всех структурных подразделений, в том числе полиция диалога, кинологи и взрывотехники, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, военнослужащие Национальной гвардии, благодаря чему никаких правонарушений не зафиксировано”, – сообщили в полиции.

Киевские полицейские и нацгвардейцы переходили на усиленный режим несения службы в связи с запланированным на 19 сентября Маршем равенства в Киеве.

Контекст:

Сегодня, 19 сентября, в Киеве прошел Марш равенства. Организаторы сообщили, что в нем приняли участие около 7 тыс. человек.

С 2015-го по 2019 год в Киеве состоялось пять Маршей равенства. Они сопровождались столкновениями между полицией и противниками шествия, а также между участниками прайда и членами националистических групп.

В 2020 году в связи с эпидемией коронавируса все мероприятия в рамках “КиевПрайда” прошли в режиме онлайн.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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