Блогер Шнайдер: В Днепре охрана героически защитила Порошенко от одного АТОшника

“Друзья, на этом видео мы можем увидеть, как после вчерашнего выступления в Днепре охрана “Гетьмана” героически защитила его от всего-навсего одного АТОшника, который пытался задать ему простой вопрос – почему он пилил и делил за спинами армии? Общаться с ветераном “Гетьман”, который якобы выступает за демократичность и прозрачность, не стал и спрятался за тонированным стеклом авто, за что и получил порцию помидоров…” – написал Шнайдер.

https://www.facebook.com/100007952790911/videos/348087727049293/

В партии “Европейская солидарность” заявили, что это была провокация Офиса президента с использованием титушек из Запорожья, сообщил в сюжете “5 канал”.

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