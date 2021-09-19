 

Компания Honor представила новый смартфон Play 20 Pro

19.09.2021, 14:02, Новости дня
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Компания Honor из Китая представила новую модель смартфона Play 20 Pro. Особенностями данного устройства стало использование процессора Helio G80, а также экран с диагональю 6,63 дюйма, который обеспечивает качество изображения в стандарте Full HD+. Речь идет о 2400 на 1080 пикселей.

Чип восьмиядерный, работающий с тактовой частотой до 2,0 ГГц, благодаря ядрам Cortex-A75, а также 1,8 ГГц в ядрах Cortex-A55. Кроме того, в конструкции использован графический ускоритель Mali-G52 MC2.

Датчик фронтальной камеры позволяет вести съемку с разрешением 16 Мп. Основная камера состоит уже из четырех датчиков, самый мощный из которых обеспечивает 64 Мп. Соотношение оперативной и основной памяти – 8/128 Гб. Также в смартфоне установлен аккумулятор емкостью 3800 мАч.



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