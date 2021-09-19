 

Игровой ноутбук Redmi G 2021 оснастят новой системой охлаждения

19.09.2021, 14:02, Новости дня
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Как сообщили представители компании Redmi, 22 сентября состоится презентации еще одной версии игрового ноутбука из семейства G. Устройство получит название Redmi G 2021, а его главным отличием от предшественников станет система охлаждения Hurricane Cooling 3.0.

По словам экспертов, следует ожидать, что усовершенствованная система охлаждения позволяет существенно увеличить производительность гаджета. Новые возможности наверняка понравятся геймерам, говорят специалисты.

Система охлаждения содержит два больших вентилятора и пять медных трубок для отвода тепла изнутри. Такое решение позволит ноутбуку работать на максимальных режимах без каких-либо рисков перегрева.



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