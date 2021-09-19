 

Матери Королевой стало плохо после новости о двухлетней внучке

19.09.2021, 13:56, Разное
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Наталья Королева призналась, что у нее есть двухлетняя дочь в США. После данной новости матери певицы стало плохо, поскольку она и не подозревала о существовании внучки.
Наталья Королева в эфире программы «Секрет на миллион» сделала неожиданное признание: артистка стала донором яйцеклетки для гомосексуальной пары из Соединённых штатов. Девочку выносила суррогатная мать, а отцом стал друг знаменитости из США. Роды проходили с осложнением, поэтому их решили принимать в американской больнице. Все же девочка родилась здоровой, и сейчас она живет с новыми родителями в Штатах. В ходе программы о данном событии известили и мать Королевой, которой стало плохо от неожиданной новости. Пенсионерка сначала не поверила в правдивость истории, но потом все же приняла известнее, лишь упрекнув дочь в том, что она ни с кем не посоветовалась в данной ситуации.

Крайне негативно воспринял рождение дочери у Королевой и её супруг. Сергей Глушко даже попытался разнести студию, но сын Архип остановил своего отца и увел прочь. Повлияет ли данная ситуация на отношения звездной пары, пока неизвестно.

Источник: www.ntv.ru



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